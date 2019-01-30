TRT Haber

30
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Yolunu kaybeden dağcılar TRT istasyonuna sığındı

Muğla'da kar ve tipide yolunu kaybeden bir grup amatör dağcı, TRT verici istasyonuna sığındı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:14 - Son Güncelleme 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:14

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