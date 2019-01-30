TRT Haber

30
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Hatay'da rüzgar türbininde yangın

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, özel bir şirkete ait rüzgar türbininde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede türbinin tamamını sardı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:52 - Son Güncelleme 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:53

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