TRT Haber

30
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Aç kalan yabani hayvanların imdadına Mehmetçik yetişti

Tunceli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar, bazı kesimlerde 4 metreyi bulurken, jandarma ekipleri yaban hayvanları için askeri helikopterle dağlara yiyecek bıraktı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:58 - Son Güncelleme 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:58

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER