TRT Haber

29
Ocak 2019
Salı
Türkiye

Şanlıurfa'da PKU hastaları için özel ekmek

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, kendilerine uygun gıda bulmakta zorlanan PKU hastaları için özel ekmek üretiyor. Hastalara ayda 30 ekmek de ücretsiz veriliyor.

29 Ocak 2019 Salı 14:20 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 14:20

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