TRT Haber

29
Ocak 2019
Salı
Türkiye

Hırsızı motosikletiyle çarparak yakalattı

Çin'de motosikletli bir dükkan sahibi, sigara çalıp farklı yönlere doğru kaçan iki hırsızdan birini motosikletiyle çarparak yere düşürdü. Yere yığılan hırsız gözaltına alındı.

29 Ocak 2019 Salı 10:20 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 10:21

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