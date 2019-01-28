TRT Haber

28
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

HDP'nin aday göstermemesi CHP'ye destek olarak yorumlandı

HDP, yerel seçimlerde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacak. Karar, kulislerde "CHP'ye üstü örtülü destek" olarak yorumlandı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:39 - Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:39

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