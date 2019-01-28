TRT Haber

28
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Bakan Akar Gökbey'in turboşaft motorunu test etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir'de TEI tarafından geliştirilen Gökbey helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini yaptı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:42 - Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:42

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