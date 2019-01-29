TRT Haber

29
Ocak 2019
Salı
Türkiye

Türkiye’nin en eski kayak merkezi: Palandöken Dağı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi her yıl artan turist sayısıyla bölgenin ekonomisine önemli bir katkı yapıyor.

29 Ocak 2019 Salı 10:23 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 10:23

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