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Türkiye’nin en eski kayak merkezi: Palandöken Dağı
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi her yıl artan turist sayısıyla bölgenin ekonomisine önemli bir katkı yapıyor.
29 Ocak 2019 Salı 10:23 -
Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 10:23
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