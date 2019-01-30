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CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti
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Yapımcı ve oyuncular sinema sektöründeki engellerin kalkmasından memnun
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Antalya-Konya kara yolunda araçlar yolda kaldı
Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı.
30 Ocak 2019 Çarşamba 18:20 -
Son Güncelleme 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:20
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