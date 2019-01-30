TRT Haber

30
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Antalya-Konya kara yolunda araçlar yolda kaldı

Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:20 - Son Güncelleme 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:20

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