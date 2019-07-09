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Yaşam

Yol kenarında "tek kişilik namaz yeri"

Bilecik'te yol kenarında bir çeşmenin yanına yapılan tek kişilik "namaz kılma yeri" vatandaşlardan ilgi görüyor.

09 Temmuz 2019 Salı 12:16 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 12:17

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