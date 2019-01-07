TRT Haber

7
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Yılmaz Erdoğan: Uzlaşmacı bir dil bulunursa kriz çözülür

Bir süredir film yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri arasında gelir dağılımı tartışması var. Yılmaz Erdoğan, yaşanan promosyon krizini TRT Haber'e değerlendirdi.

06 Ocak 2019 Pazar 23:32 - Son Güncelleme 06 Ocak 2019 Pazar 23:35

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