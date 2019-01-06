TRT Haber

6
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Ankaralılar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü

Ankara'da gün boyu süren kar yağışı ilginç görüntülere sahne oldu.

06 Ocak 2019 Pazar 22:49 - Son Güncelleme 06 Ocak 2019 Pazar 22:49

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