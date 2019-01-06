TRT Haber

6
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Başkentliler karın tadını doyasıya çıkardı

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde etkisini artırdı, yağış hala devam ederken kent beyaza büründü.

06 Ocak 2019 Pazar 21:21 - Son Güncelleme 06 Ocak 2019 Pazar 21:21

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