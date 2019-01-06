TRT Haber

6
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Jandarma Arama Kurtarma timlerinden Sarıkamış şehitleri için meşaleli kayak gösterisi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Jandarma Arama Kurtarma timleri, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak gösterisi yaptı.

06 Ocak 2019 Pazar 17:20 - Son Güncelleme 06 Ocak 2019 Pazar 17:20

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