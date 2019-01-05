TRT Haber

5
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Trakya kar altında

Trakya'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 22:11 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 22:11

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