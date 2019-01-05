TRT Haber

5
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genç kızla sohbeti gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programında kendisine sevgisini dile getiren Tutku Yalçın isimli genç kızla bir süre sohbet etti.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:12 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:29

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