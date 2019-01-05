TRT Haber

5
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye böyle kurtardı

Tekirdağ'da, ayağındaki ipten dolayı yaklaşık 24 saat ağaçta asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:23 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:23

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