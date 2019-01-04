TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Jandarma personelinin hayat kurtaran operasyonuna ödül

Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde mahsur 12 vatandaşı kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.

04 Ocak 2019 Cuma 18:12 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 18:13

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