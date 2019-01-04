TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Tunceli'de kitap dekorlu klimalı duraklar kuruldu

Tunceli'de, çetin geçen kış nedeniyle belediye tarafından kentin bazı noktalarında içerisinde günlük gazetelerin de bulunduğu klimalı duraklar kuruldu.

04 Ocak 2019 Cuma 15:26 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 15:26

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