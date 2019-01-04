TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Milli Savunma Bakanlığından ‘Sarıkamış’ klibi

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin en zor şartlarda vatan toprağını korumak için verdiği mücadelenin anlatıldığı, Sarıkamış Şehitleri anısına bir klip yayınladı.

04 Ocak 2019 Cuma 15:01 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 15:03

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