TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Fırat Kalkanı şehidinin adı camide yaşatılıyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Ercan Çelik'in ismi, Suriye'nin Çobanbey kasabasında yapılan camide yaşatılıyor.

04 Ocak 2019 Cuma 14:28 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 14:28

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