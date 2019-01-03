TRT Haber

3
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki projelerini anlattı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Başkent'e yönelik 111 projesini açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:01 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 15:50

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