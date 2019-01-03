TRT Haber

3
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

"Şımarık çocuğunuza sahip çıkın"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a tepki göstererek, "'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz." dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:58 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 10:58

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