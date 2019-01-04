TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

İlk milli helikopter motoruna test

İlk yerli helikopter motoru, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla başarıyla test edildi.

04 Ocak 2019 Cuma 17:42 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 17:42

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