TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Çocuk parkına girip, heykellerle selamlaştılar

Manisa’da yapılan Şehzadeler Park’a gece yarısı giren ve alkollü oldukları düşünülen iki şahsın parkta bulunan heykellerle oynaması güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

04 Ocak 2019 Cuma 21:39 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 21:39

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