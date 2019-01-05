TRT Haber

5
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Komandolardan minik öğrencilere teşekkür videosu

Hakkari'de görev yapan komandolar, kendilerine moral vermek amacıyla yeni yıl tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencilerine teşekkür videosuyla jest yaptı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:50 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:50

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