TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Yerli bomba imha robotu "Zafer" görev başında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine yeni giren yerli bomba imha robotu "Zafer", mayın ve el yapımı patlayıcı timinin en büyük yardımcısı haline geldi.

25 Ocak 2019 Cuma 18:04 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 18:04

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