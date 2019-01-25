TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Buse, aracın içini kontrol etmek isterken sele kapıldı

Antalya Kemer'de dün meydana gelen hortum nedeniyle Buse Acar'ın içinde bulunduğu aracın dereye sürüklendikten sonra arama çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

25 Ocak 2019 Cuma 11:28 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 11:28

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