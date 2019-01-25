TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Fırtınaya yolda yakalandılar

Antalya'da dün saatteki hızı 93 kilometreyi bulan fırtına, ağaçların devrilmesine yol açtı. Bazı araçlar ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

25 Ocak 2019 Cuma 10:03 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 10:04

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