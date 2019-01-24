Türkiye
Antalya'yı hortum vurdu: 1 çocuk hayatını kaybetti
Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü.
Kumluca'da etkili olan fırtına Karatepe Stadı'nın demirlerinin yıkılmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
Kaş ilçesinde yağış sonrası Koca Göl'de su taşkını meydana geldi, göl etrafındaki seralarda su birikintileri oluştu.
24 Ocak 2019 Perşembe 16:27 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 16:27