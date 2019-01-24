TRT Haber

24
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Mehmetçik, Şikefte Geliği’nde teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik, Hakkari Dağlıca’daki Şikefte Geliği Tepesi’nde bulunan Şehit Piyade Er Fatih Duru Üs Bölgesi’nde, milli ekipmanlarla teröristlere hareket imkanı tanımıyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:04 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 11:04

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