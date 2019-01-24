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24.01.2019 - 11:29
"İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı"
24.01.2019 - 10:11
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Mehmetçik, Şikefte Geliği’nde teröristlere göz açtırmıyor
Mehmetçik, Hakkari Dağlıca’daki Şikefte Geliği Tepesi’nde bulunan Şehit Piyade Er Fatih Duru Üs Bölgesi’nde, milli ekipmanlarla teröristlere hareket imkanı tanımıyor.
24 Ocak 2019 Perşembe 11:04 -
Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 11:04
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