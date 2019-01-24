TRT Haber

24
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Teröristlerin caminin altına sığınak yaptığı ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan caminin altına yapılan sığınak bulundu.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:09 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 10:15

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