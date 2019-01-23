TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Türk Donanmasının gururu TCG Sakarya'nın bir günü

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "TCG Sakarya S-354" denizaltısı, Karadeniz Uyum Harekatı'na katılmak için İstanbul Boğazı'ndan yunus balıkları eşliğinde geçti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:39 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:39

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