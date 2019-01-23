TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Süs kurdelelerinden salıncak güvenlik kamerasında

İstanbul Küçükçekmece'de bir mağazaya süs olarak asılan kurdeleleri kullanarak salıncak yapan çocuğun eğlencesi güvenlik kameralarına yansıdı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:39 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:39

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