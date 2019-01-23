TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Daracık parmaklıktan daireye giren hırsız kameralara yakalandı

Pendik’te bir hırsız, girdiği evin penceresindeki korkulukları elleriyle genişletti. Ardından korkulukların arasından geçerek, pencereden içeri girdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:24 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:24

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