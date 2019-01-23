TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Adana'da filmleri aratmayacak hırsızlık

Adana'da, kapalı kasa kamyonetin altını keserek rögar üzerinde durdurup yer altındaki fiber optik kabloları çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:50 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:50

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