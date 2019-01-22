TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Türkiye

Arazide bulduğu fotokapanı evine götürünce mahkemelik oldu

Emniyete ait fotokapanı telefon zannederek alan temizlik işçisi mahkemelik oldu. Hırsızlık suçundan dava açılan işçi, ilk duruşmada beraat etti.

22 Ocak 2019 Salı 17:23 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 17:30

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