TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Mehmetçik Dağlıca'yı teröristlere dar etti

Hakkari’de, Şehit Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Kışlası'nda Mehmetçik, sarp dağları, geçit vermeyen vadileri olan Dağlıca’yı zorlu kış şartlarına rağmen teröristlere dar etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:52 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:55

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