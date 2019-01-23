TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:44 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:44

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