TRT Haber

24
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Cudi Dağı'nda teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde yapılan terör operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara ve mühimmat bulundu. Sığınaklar ile mühimmat imha edildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:28 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 14:46

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