TRT Haber

24
Ocak 2019
Perşembe
Türkiye

Eksi 30 derecede teröristlere göz açtırmıyorlar

Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, zorlu coğrafya ve kışa rağmen bin 860 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi'nde gece gündüz vatan nöbeti tutuyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:12 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 18:14

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