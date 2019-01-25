TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Telefon bataryasının patlama anı kamerada

Kocaeli'de bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

25 Ocak 2019 Cuma 14:17 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 14:17

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER