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25.01.2019 - 14:55
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı
25.01.2019 - 14:34
"Sözler yerine getirilmezse güvenli bölgeyi biz oluştururuz"
25.01.2019 - 14:30
Milli Savunma Bakanı Akar’dan astsubaylara müjde
25.01.2019 - 13:10
CHP ve İyi Parti'den 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği
25.01.2019 - 11:55
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Telefon bataryasının patlama anı kamerada
Kocaeli'de bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.
25 Ocak 2019 Cuma 14:17 -
Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 14:17
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