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Dünya

Yeni Zelandalı bakandan gazetecilere ders gibi cevap

İstanbul'daki basın toplantısında, gazeteciler tarafından Türkiye aleyhine konuşmaya zorlanan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, "Dengeli dostluğumuzu sürdürmek istiyoruz" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:18 - Son Güncelleme 23 Mart 2019 Cumartesi 12:18

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