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Dünya

Dünyanın dört bir yanından "Merhaba Kardeşim"

Dünyanın dört bir yanından insanlar, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilk Müslüman Daud Nabi'nin Hello Brother (Merhaba kardeşim) sözü ile kampanya başlattı.

22 Mart 2019 Cuma 12:02 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 12:02

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