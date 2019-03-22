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Çin’deki kimya tesisinde patlamada ölü sayısı 44'e yükseldi

Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 44'e, yaralı sayısının 640'a çıktığı açıklandı.

22 Mart 2019 Cuma 10:52 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 10:52

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