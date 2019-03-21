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Londra'daki üniversitede Müslüman öğrencilere giriş engeli
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Londra'daki King’s College Üniversitesi ziyareti sırasında çoğunluğu Müslüman pek çok öğrencinin giriş kartları iptal edildi.
21 Mart 2019 Perşembe 21:31 -
Son Güncelleme 21 Mart 2019 Perşembe 21:31
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