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Dünya

Londra'daki üniversitede Müslüman öğrencilere giriş engeli

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Londra'daki King’s College Üniversitesi ziyareti sırasında çoğunluğu Müslüman pek çok öğrencinin giriş kartları iptal edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 21:31 - Son Güncelleme 21 Mart 2019 Perşembe 21:31

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