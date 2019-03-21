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Belçika'da helal kesim yasağı: Hayvan hakları mı, dini usullere saldırı mı?

Belçika'nın Flaman bölgesinde hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesi yasaklandı. Bu yasaktan mağdur olan Konak ailesi TRT Haber ekibine kapılarını açtı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:22 - Son Güncelleme 21 Mart 2019 Perşembe 12:22

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