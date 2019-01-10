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Yeni doğan kutup ayısı gözlerini ilk kez açtı
Gözlerini ilk kez açan 5 haftalık yavru kutup ayısı annesiyle bir araya gelince ortaya yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı.
10 Ocak 2019 Perşembe 11:30 -
Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 11:30
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