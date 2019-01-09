TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Birleşmiş Milletler Yemen için "kaygılanmaya" devam ediyor

Yemen'de iç savaşın yarattığı insani kriz sürerken, yaşanan drama çözüm bulması beklenen Birleşmiş Milletler, mevcut durumu raporlamaya, kınamaya ve kaygılanmaya devam ediyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25

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