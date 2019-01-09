TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Avustralya'da tabela otobanda ilerleyen aracın üzerine düştü

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir otoyolda üzerine tabela düşen aracın sürücüsü, manevra yaparak ölümden kurtuldu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:53 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:53

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